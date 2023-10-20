Китай масово продає Росії дрони та стрілецьку зброю

Китай масово продає Росії дрони, стрілецьку зброю та товари подвійного призначення.

Про це йдеться у доповіді Міністерства оборони США про Китай.

Дані російської митниці показали, що китайські компанії, зокрема й державні підприємства, продавали російським військовим споживачам цивільні товари, товари подвійного призначення та деякі незначні військові товари.

Йдеться про стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

Пентагон пише, що великий і нерегульований ринок комерційних дронів у Китаї дозволив російським силам регулярно купувати невеликі дрони та безпілотні літальні апарати (БПЛА) подвійного призначення для підтримки війни проти України.

У період з березня 2022-го по 2023 рік китайські фірми експортували до Росії дрони та їхні компоненти на суму понад $12 млн. Російські сили використали дрони китайського походження для націлювання, спостереження та завдання ударів по Україні.