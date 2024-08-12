Політика

“Курськ” був початком правління путіна і тепер є його фіналом, – Зеленський
12 Серпня 2024 20:30
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Президент Володимир Зеленський відмітив символізм подій у Курській області, пригадавши катастрофу підлодки “Курськ”, яке затонуло.

“Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа “Курська” – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов’язково мир забезпечимо”, – сказав президент під час вечірнього звернення.

12 серпня 2000 року у Баренцевому морі під час навчань затонув російський атомний підводний човен “Курськ”. Загинули усі, хто був на борту – 118 людей.

Тоді Путін зазнав критики через кадри його відпочинку на Чорному морі через добу після аварії та його легковажні коментарі стосовно трагедії. На запитання про те, що сталось із човном Путін з посмішкою відповів: “Він затонув”.


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