Політика

Кулебі доручено відреагувати на допомогу Росії з боку Ірану

23 Вересня 2022 19:04
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Дані розвідки та різних ЗМІ щодо допомоги Ірану Росії озброєнням підтвердились. Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України відреагувати на це.

Про це повідомив прес-секретарь президента України Сергій Никифоров.

“Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою”, – пише Никифоров у Facebook.

За словами прес-секретаря президента, допомога Ірану Росії озброєнням, є кроками Тегерану проти суверенітету та територіальної цілісності України, а також проти життя наших громадян.

“Нагадаю, публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України”, – зауважив речник.


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