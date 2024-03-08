Кулеба звернувся до партнерів з пропозицією повернути тренувальні місії в Україну 

Міністр закордонних справ України закликав партнерів повернути тренувальні місії на територію України.

Про це глава української дипломатії заявив на спільній з главами МЗС Естонії, Латвії, Литви та Франції пресконференції за підсумками переговорів у Вільнюсі.

«Я щиро не розумію, чому питання тренувальних місій в Україні спричиняє стільки труднощів і обговорень. Між 2014 та 2022 роками весь спектр тренувальних місій дуже ефективно працював в Україні. Я не бачу причин, чому це не може продовжитися. Поверніть свої тренувальні місії, поставте своє ППО, щоб захистити навчальні центри», – сказав Кулеба.

Кулеба додав, що у війні такого масштабу має значення логістика. Якщо українські військові можуть швидше навчатися і буде можливо швидше ремонтувати техніку, то буде перевага, певен міністр.

«Ефективно працювати – це діяти не лише за кордоном, а й в Україні», – підкреслив він.