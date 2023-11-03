Політика

Кулеба зустрівся з главою Rheinmetall 

3 Листопада 2023 14:44
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кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у рамках візиту до Німеччини зустрівся з гендиректором оборонного концерну Rheinmetall та обговорив із ним розширення співпраці німецького та українського оборонпрому.

Про це повідомляє Європейська правда

Кулеба розповів, що зустрівся у Берліні з генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером.  

“В України буде більше зброї та боєприпасів, щоб захищатися, захищати цивільне населення та інфраструктуру від російських атак. Ми обговорили способи далі розвивати альянс німецької та української оборонних індустрій”.


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