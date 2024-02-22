Політика

Кулеба відвідає штаб-квартиу ООН у Нью-Йорку

22 Лютого 2024 14:46
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оон, кулеба, Нью-Йорк
Дмитро Кулеба / Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 23 лютого здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС, передає Укрінформ.

Зазначається, що глава української дипломатії візьме участь в дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України та міністерському засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому російській агресії. Міністр також виступить на заході високого рівня щодо депортації українських дітей.

Крім того, за даними МЗС, під час візиту Кулеба проведе низку двосторонніх зустрічей із міністрами закордонних справ країн-партнерів задля обговорення нових поставок зброї та боєприпасів для України, спільного оборонного виробництва, підготовки Глобального саміту миру, передачі заморожених російських активів, гуманітарного реагування в Україні. 


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