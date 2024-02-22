Кулеба відвідає штаб-квартиу ООН у Нью-Йорку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 23 лютого здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС, передає Укрінформ.

Зазначається, що глава української дипломатії візьме участь в дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України та міністерському засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому російській агресії. Міністр також виступить на заході високого рівня щодо депортації українських дітей.

Крім того, за даними МЗС, під час візиту Кулеба проведе низку двосторонніх зустрічей із міністрами закордонних справ країн-партнерів задля обговорення нових поставок зброї та боєприпасів для України, спільного оборонного виробництва, підготовки Глобального саміту миру, передачі заморожених російських активів, гуманітарного реагування в Україні.