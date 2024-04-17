Політика

Кулеба відвідає Італію для участі в зустрічі G7

17 Квітня 2024 13:45
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кулеба, G7
Дмитро Кулеба / Getty Images

17-19 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає Італію, щоб взяти участь в зустрічі G7 на рівні глав МЗС.

Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві України.

Як зазначається, Кулеба візьме участь в спеціальній сесії, присвяченій зміцненню міжнародної підтримки української держави.

Міністр проведе низку двосторонніх перемовин, зокрема з очільниками дипломатій Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО.

Ключовими темами зустрічей стануть:

  • термінове надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від терору РФ;
  • протидія співпраці російського та північнокорейського режимів;
  • використання заморожених активів Росії для підтримки України.

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