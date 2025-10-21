Кулеба доповів Зеленському про ситуацію на Чернігівщині

У прифронтових регіонах, які зазнали нових російських атак по об’єктах критичної інфраструктури, тривають відновлювальні роботи. Про це віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба доповів Президенту.

За його словами, під ударом опинилися об’єкти енергозабезпечення. На Чернігівщині профільні служби працюють у посиленому режимі. Станом на зараз електропостачання в області здійснюється за графіками погодинних відключень.

Критична інфраструктура переведена на резервне живлення, а місто частково забезпечене водопостачанням. Для мешканців районів, які залишилися без води, організовано додатковий підвіз.

Реклама

Реклама

Заклади охорони здоров’я та соціальної сфери забезпечені теплом. Для підтримки населення органи місцевого самоврядування та ДСНС активізували роботу понад 260 Пунктів Незламності. У разі потреби будуть розгорнуті додаткові локації.

«Окупанти цілеспрямовано напередодні зими завдають прицільних ударів. Докладаємо всіх зусиль, щоб попри намагання ворога забезпечити жителів теплом», – наголосив Кулеба.