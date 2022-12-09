Кулеба: Україна має право бити по російській території

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю американській газеті Wall Street Journal, що країни Заходу не повинні боятися розпаду Росії – так само, як вони колись перестали побоюватися розвалу Радянського Союзу.

Автори публікації зазначають, що західні союзники України всіма силами намагаються не допустити її поразки у війні з Росією, але поки що не всім на Заході подобається перспектива переконливої перемоги Києва. За такого сценарію Україна повернула б контроль не лише над територіями, втраченими під час нинішнього вторгнення, а й над Кримом, а також частинами Донецької та Луганської області, які було відібрано у 2014 році.

“Деякі з цих союзників побоюються, що такий результат може призвести до повної дестабілізації російської держави, яка володіє ядерною зброєю, потенційно призвести до її розпаду і широкомасштабних цивільних хвилювань з непередбачуваними результатами для всього світу”, – пише Wall Street Journal.

На це Кулеба сказав, що такі побоювання нагадують йому позицію президента США Джорджа Буша-старшого. У своїй знаменитій промові 1991 року, відомої як “котлета по-київськи” (Chicken Kiev speech), той попереджав про небезпеку “самовбивчого націоналізму” та закликав Україну відмовитися від ідеї незалежності від Москви в ім’я порятунку Радянського Союзу.

“Я закликаю світ не боятися розпаду Росії. Якщо колеса історії починають обертатися, їх не зможе зупинити жодна людина. Замість того, щоб думати про те, як допомогти Росії вижити і стати нормальним членом міжнародного співтовариства, настав час прийняти той факт, що Росія не може бути нормальним членом міжнародного співтовариства. Я не думаю, що світ розвалиться на частини, якщо розвалиться Росія. Але Росію розвалять її власні громадяни, як це сталося з Російською імперією”, – заявив Кулеба

Що ще сказав глава МЗС України

Про нещодавні удари по російських стратегічних аеродромах в Енгельсі та Рязані.

“Ми передусім зосереджені на поразці цілей, розташованих на окупованих територіях України, на звільненні нашої власної території. Але, зрозуміло, ідея, що Росія може робити в Україні все технічно їй доступне, а Україна таких прав не має, помилкова з концептуальною, моральної та військової точок зору”.

Про звільнення Криму

“Крим нічим не відрізняється від інших частин України. Україна поверне всі свої території, включаючи Крим. Деякі – військовими засобами, деякі – дипломатичними. Поки що зарано робити якісь прогнози щодо балансу між цими двома способами”.

Про переговори з Росією

“[Росія] готується до нових битв, до нових наступальних операцій, а не до переговорів. Отже, нічого не говорить на користь готовності Росії до початку переговорів”.

“Ми не вестимемо переговори з питання територіальної цілісності України. За останні дев’ять місяців ми пройшли через надто багато страждань і вивчили уроки так званого “Мінського процесу”, яким нас катували протягом восьми років, щоб зараз йти на якісь поступки щодо території та людей, що живуть на ній”.