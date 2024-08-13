Кулеба обговорив з Боррелем операцію в Курській області

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем розширення виробництва озброєнь та деталі операції в Курській області.
Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х.
“Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем зосередилися на кроках, спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь. Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області”, – написав Кулеба.
During our call, @JosepBorrellF and I focused on steps to scale up Ukraine-EU cooperation in weapon manufacturing and delivery. I also informed Josep about the details of Ukraine’s operation in the Kursk region.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2024