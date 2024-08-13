Кулеба обговорив з Боррелем операцію в Курській області

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем розширення виробництва озброєнь та деталі операції в Курській області.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х.

“Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем зосередилися на кроках, спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь. Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області”, – написав Кулеба.