Політика

Кулеба обговорив з Боррелем операцію в Курській області
13 Серпня 2024 20:14
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кулеба, мзс
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем розширення виробництва озброєнь та деталі операції в Курській області.

Про це Кулеба  повідомив у соцмережі Х.

“Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем зосередилися на кроках, спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь. Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області”, – написав Кулеба.


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