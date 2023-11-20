Кучма написав книгу “Україна – не Росія. Двадцять років тому”

Президент України Леонід Кучма (1994-2005 рр.) презентував книгу “Україна – не Росія. Двадцять років тому”.

“20 років тому я хотів на зрозумілих їм (росіянам) прикладах пояснити, чому ми різні нації, чому Україна – не Росія. Чому вони мають залишити нас у спокої, якщо не здатні на рівноправні відносини, на дружбу. Але та ганебна радість, з якою більшість росіян сприймала путінське вторгнення, показала, що марно я тоді намагався щось їм пояснити… Вона (нова книжка) тепер не намагається нічого пояснювати, можна сказати, чужим. Вона для українського читача, для своїх. Усі добрі слова про Росію, сказані колись, спалила, випалила сама Росія”, – сказав Кучма на презентації книги в Києві в понеділок.

Кучма розповів, що він не думав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перевидавати книгу “Україна – не Росія”, хоча його багато хто про це запитував. За словами президента, рішення написати книгу виникло після того, як у січні цього року ракетою, що призначалася для великих авіаносних з’єднань, Росія вдарила по звичайному панельному будинку в Дніпрі, і на світлині з місця зруйнованого будинку він побачив пошкоджену вогнем свою книжку “Україна – не Росія” (це фото на обкладинці нової книги).

“Я дивився на фото і подумки бажав, щоб незнайомий читач моєї книжки в будинку, в якому вона була, вижив із цього пекла. А ще… я думав, а що було на тих сторінках, що було в тих рядках, які спалила Росія… Несподівано я подумав, що там було саме те, що я писав росіянам, коли ще вірив, що з ними можна ще якось нормально говорити, щось пояснювати їм. А тепер воно згоріло, все. Саме тоді я прийняв рішення перевидати книгу”, – наголосив Кучма.

Як зазначається в анотації до книжки, Кучма ділиться своїм поглядом на події ХХ століття й останніх років, розповідає про український і російський національні характери, торкається проблем спільної та спірної культурно-історичної спадщини, розвінчує міф про “єдиний народ”.

“Двадцять років тому я закінчував роботу над тією книгою з надією. Так, казав я, Україна – не Росія. Але дві держави можуть жити як добрі сусіди, не просто не ворогуючи, а й роблячи одна одну сильнішою. Двадцять років тому до обох країн у мене були теплі почуття. Сьогодні ж я відчуваю безмежну гордість за Україну і безмежний гнів до Росії”, – написав Кучма в післямові до книги.

Кучма наголосив, що сьогодні йому зрозуміло, що “країна Z” ніколи не досягне взагалі нічого. Принаймні доти, доки залишається “країною Z”.

Книга Кучми “Україна – не Росія. Двадцять років тому” видана українською мовою видавничим домом “АДЕФ-Україна” (запланований наклад 1000 примірників).