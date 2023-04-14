Політика

КСУ відкрив провадження щодо “Харківських угод”

14 Квітня 2023 13:17
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суд

Конституційний суд України відкрив провадження щодо конституційності “Харківських угод”, які продовжили на 25 років перебування Чорноморського флоту Росії на території України в обмін на знижку на ціну газу.

Друга колегія суддів Другого сенату 13 квітня 2023 року відкрила конституційне провадження у справі за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України „Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України“ від 27 квітня 2010 року № 2153–VI.

Суб’єкт права на конституційне звернення твердить, що невідповідність оспореної Угоди „принципам забезпечення національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту, а також невідповідність вказаної угоди статті 17 Основного Закону України“ є підставою для визнання цієї Угоди неконституційною.

Раніше до КС надійшло подання від 49 народних депутатів України, щоб суд перевірив конституційність “угод”.

Суддя-доповідач у справі – Сергій Головатий. Цікаво, що коли в Раді голосували за ратифікацію “харківських угод”, Головатий (тоді нардеп від Партії Регіонів) проголосував “за” їх прийняття.


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