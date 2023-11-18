Спорт

“Кривбас” підписав Бандейру

18 Листопада 2023 14:46
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футбол

Португалець Рафаель Бандейра офіційно став гравцем ФК «Кривбас». 22-річний правий захисник вже тренується разом з командою, повідомляє пресслужба клубу.

«Дуже радий приєднатися до «Кривбаса». Умови тренувань та проживання – все на дуже високому рівні. Адаптація у новому клубі пройде швидко», – поділився своїми емоціями новачок «Кривбаса».

Контракт з Бандейрою підписано терміном на 3 роки. До Кривого Рогу захисник переїхав у статусі вільного агента. Попередній клуб Рафаеля – португальський «Академіко». У «Кривбасі» гравець буде виступати під номером 25.

Він є вихованцем португальських «Алмади»та «Кова Пʼєдаде». Пʼять років провів в академії «Спортінга», а в 17 років перейшов до туринського «Ювентуса», де грав за молодіжні команди U-17 та U-19.

На професійному рівні виступав за французький «Амʼєн» (2020-2022) та португальський «Академіко» Візеу (2022-2023). В активі Рафаеля 7 матчів за збірну Португалії U-18 (2018-2019).


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