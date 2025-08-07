Кривава розправа на Закарпатті: чоловік зарізав співмешканку та покалічив себе

На Закарпатті чоловік вбив свою співмешканку під час побутового конфлікту, а потім покалічив себе. Його затримали та госпіталізували — зараз він перебуває під цілодобовою охороною поліції.

Про це повідомили в поліції Закарпаття.

Реклама

За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, чоловік завдав ножових поранень жінці, після чого позбавив себе статевого органа.

Як розповіли правоохоронці, до поліції зателефонувала жителька села Водиця Рахівського району. Вона заявила, що щойно її сусід вийшов із помешкання зі слідами крові. За її словами, імовірно він наніс ножові поранення своїй співмешканці.

У будинку поліцейські виявили тіло 45-річної жінки із ножовим пораненням та ознаками удушення. Поруч перебував травмований співмешканець — 39-річний власник помешкання.

“Попередньо встановлено, що між співмешканцями виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень, несумісних із життям. Також з’ясовано, що після інциденту чоловік, імовірно, спричинив тілесні ушкодження собі”, — йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали та доставили до лікарні. Там він перебуває під цілодобовою охороною поліції.

Слідчі поліції Рахова кваліфікували подію за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство.