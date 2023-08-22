Кришталево чистий басейн з дезінфекцією від AquaDoctor

Влітку хочеться насолодитися прохолодним та освіжним плаванням. Але що робити, якщо басейн швидко забруднюється та вода в ньому не виглядає привабливо? Один із найефективніших способів підтримання чистоти води – це хімія для басейнів AquaDoctor https://aquadoctor.ua/. Бренд пропонує різні види хімічних речовин для обробки води, боротьби зі зростанням водоростей, підтримання нормального рівня pH та видалення домішок.

Основні види хімії для басейнів AquaDoctor:

Дезінфекція

Видалення водоростей

Коригування рівня pH води

Усунення каламутності води

Хлор для дезінфекції води у басейні

Хлор – найкраща речовина для дезінфекції, оскільки має високу ефективність, швидку дію, безпечний для людини, а також не шкодить обробці та обладнанню басейну.

Для дезінфекції води застосовуйте хлорні препарати швидкої та повільної дії згідно з інструкцією.

Хлор швидкої дії використовуйте під час відкриття сезону купання, у разі сильного забруднення води та для профілактики 1 раз на місяць. Перед застосуванням хлорного продукту засипте необхідну кількість речовини в ємність з очищеною водою та після розчинення вилийте в басейн.

Таблетки тривалої дії повинні бути постійно в басейні, щоб забезпечити безперервну дезінфекцію та підтримання чистоти води. Потрібну кількість хлору закладайте в скімерний кошик басейну або придбайте для цього плавучий дозатор хімії.

Альгіциди проти водоростей у басейні

Альгіциди є основним засобом боротьби з водоростями у басейнах. Водорості – це мікроскопічні організми, які можуть швидко розмножуватися та призводити до утворення зеленої чи блакитної плівки на поверхні води.

Використання альгіцидів допомагає запобігти зростанню та розмноженню водоростей, а також усунути вже наявну проблему. Ці хімічні речовини мають високу ефективність і є безпечними для людей та навколишнього середовища.

Препарати для коригування рівня pH води у басейні

Рівень pH води відіграє важливу роль у підтримці чистоти та безпеки басейну. Відхилений від норми 7.2–7.4 рівень pH може призвести до різних проблем, враховуючи розмноження шкідливих бактерій та водоростей, подразнення очей та шкіри у плавців, а також пошкодження обладнання басейну. Щоб уникнути цих проблем, необхідно регулярно перевіряти та коригувати рівень pH води.

Препарати для коригування рівня pH води бувають двох типів:

Які знижують pH

Які підвищують pH

Знижувальні препарати використовуються, коли рівень pH води надто високий. Високий pH може призвести до утворення каламутності води, осідання на стінах і дні басейну, а також до подразнення очей та шкіри плавців.

Підвищувальні препарати використовуються, коли рівень pH занадто низький. Низький pH може спричинити корозію обладнання басейну та подразнення очей плавців.

Коагулянти проти каламутності води у басейні

Мутна вода не лише псує зовнішній вигляд басейну, а й може бути ознакою наявності шкідливих мікроорганізмів чи забруднень. Щоб усунути цю проблему, необхідно використовувати спеціальні коагулянти.

Коагулянти збирають та видаляють дрібні частинки, які викликають каламутність води. Препарати перетворюють ці частинки на великі, що робить їх легшими для видалення фільтрами або пилососом для басейну.

Комплексний догляд за басейном враховує застосування обов’язкової хімії та фільтрацію води. Дотримуючись усіх рекомендацій та керуючись інструкцією, ви завжди будете плавати в ідеально чистому та безпечному басейні.