Економіка

Криптобіржа Binance заборонила росіянам купувати та продавати валюту

9 Березня 2023 16:19
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криптовалюта

Найбільша у світі за обсягом операцій криптобіржа Binance заборонила росіянам купівлю та продаж доларів та євро через власний P2P-сервіс. Про це Forbes повідомив представник біржі.

Заборона торкнеться також усіх фізичних осіб, які проживають у Росії, незалежно від їхньої національності. Крім того, біржа заборонила громадянам ЄС купувати та продавати рублі через P2P.

“Для продовження використання Binance P2P користувачі можуть обирати інші доступні фіатні валюти”, – заявив представник біржі. При цьому наголошується, що росіяни, як і раніше, зможуть використовувати рублі на Binance.

Заборони запровадили відповідно до десятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.


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