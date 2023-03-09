Криптобіржа Binance заборонила росіянам купувати та продавати валюту

Найбільша у світі за обсягом операцій криптобіржа Binance заборонила росіянам купівлю та продаж доларів та євро через власний P2P-сервіс. Про це Forbes повідомив представник біржі.

Заборона торкнеться також усіх фізичних осіб, які проживають у Росії, незалежно від їхньої національності. Крім того, біржа заборонила громадянам ЄС купувати та продавати рублі через P2P.

“Для продовження використання Binance P2P користувачі можуть обирати інші доступні фіатні валюти”, – заявив представник біржі. При цьому наголошується, що росіяни, як і раніше, зможуть використовувати рублі на Binance.

Заборони запровадили відповідно до десятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.