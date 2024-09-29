Політика

Кремль заявив про формалізацію оновленої ядерної доктрини
29 Вересня 2024 12:50
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ядерна зброя
Російський міжконтинентальний балістичний ракетний комплекс «Ярс» проїжджає повз почесну варту під час військового параду в День Перемоги на Красній площі в центрі Москви 9 травня 2022 року / Фото РИА Новости

У неділю Кремль заявив, що поправки до ядерної доктрини Росії підготовлені і скоро будуть офіційно затверджені, що означає, що відповідні документи, в яких викладені обставини, за яких Москва може застосувати ядерну зброю, будуть оновлені, передає Reuters.

Президент Володимир Путін у середу попередив Захід, що, згідно із запропонованими змінами до доктрини, Росія може застосувати ядерну зброю, якщо її атакують звичайними ракетами, і вважатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, спільною атакою.

Ці зміни були розцінені як спроба Путіна накреслити «червону лінію» для Сполучених Штатів та їхніх союзників, сигналізуючи, що Москва розгляне можливість застосування ядерної зброї у відповідь, якщо вони дозволять Україні завдати удару вглиб Росії західними ракетами дальнього радіусу дії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у неділю журналісту державного телебачення Павлу Зарубіну:
«Поправки підготовлені, і зараз вони будуть офіційно оформлені».

Пєсков назвав міжнародну ситуацію, ескалацію напруженості біля російських кордонів і наближення до них інфраструктури НАТО, а також те, що він назвав більш глибоким залученням західних ядерних держав у війну в Україні на боці Києва, передумовою для внесення змін до доктрини.


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