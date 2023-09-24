Кремль поставив Пасічника керувати “ЛНР”

Леоніда Пасічника затвердили на посаді голови Луганської «народної республіки».

Пасічник отримав цю посаду за підсумками проведених Москвою «виборів» на захоплених територіях України.

Раніше сформовані Москвою органи законодавчої влади Запорізької та Херсонської областей, а також Донецької «народної республіки» затвердили на постах глав цих утворень Євгена Балицького, Володимира Сальдо та Дениса Пушиліна.

Провідні країни світу засудили проведення Росією «виборів» на окупованих українських територіях, назвавши їх черговим порушенням міжнародного права незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

«Політичне керівництво Росії та особи, причетні до їхніх організацій, відповідатимуть за свої протиправні дії», — заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

“Кремль сподівається, що ці заздалегідь визначені, сфабриковані результати посилять незаконні претензії Росії на окуповані частини України, але це не більш ніж пропагандистський трюк”, – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.