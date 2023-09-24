Політика

Кремль поставив Пасічника керувати “ЛНР”

24 Вересня 2023 08:25
читать на русском →
лнр

Леоніда Пасічника затвердили на посаді голови Луганської «народної республіки».

Пасічник отримав цю посаду за підсумками проведених Москвою «виборів» на захоплених територіях України.

Раніше сформовані Москвою органи законодавчої влади Запорізької та Херсонської областей, а також Донецької «народної республіки» затвердили на постах глав цих утворень Євгена Балицького, Володимира Сальдо та Дениса Пушиліна.

Провідні країни світу засудили проведення Росією «виборів» на окупованих українських територіях, назвавши їх черговим порушенням міжнародного права незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

«Політичне керівництво Росії та особи, причетні до їхніх організацій, відповідатимуть за свої протиправні дії», — заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

“Кремль сподівається, що ці заздалегідь визначені, сфабриковані результати посилять незаконні претензії Росії на окуповані частини України, але це не більш ніж пропагандистський трюк”, – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Вересня 2023 12:21

Український дрон вдарив по будівлі ФСБ у Курську
24 Вересня 2023 11:45

У Києві спалили притулок для тварин “Котохата”
24 Вересня 2023 11:14

ЄС виділив Україні €1,5 млрд
24 Вересня 2023 10:05

За добу сталося понад 20 бойових зіткнень – Генштаб
24 Вересня 2023 09:52

WSJ: Російська армія навчається на своїх помилках
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки