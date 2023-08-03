Суспільство

Кремль не визнає невдачі не війні, щоб не викликати паніку – ISW

3 Серпня 2023 07:58
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війна, кремль

Кремль став ще більш чутливим до суперечок, які виникають у російському інфопросторі між впливовими медіаперсонами та “воєнкорами” з приводу повідомлень про невдачі у Криму та на війні в Україні, і намагається стримати паніку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

У звіті зазначають, що суперечка між відомими персонами в російському інформаційному просторі підкреслює чутливість Кремля до повідомлень про невдачі в Криму зокрема і, можливо, в Україні загалом, а також ще більше оголила лінії розколу всередині спільноти “воєнкорів”.

Один з російських про-військових блогерів 2 серпня звинуватив інших “воєнкорів”, які критикували російське ведення війни, назвавши їх “імбецилами”, які підтримують “провокаційні публікації” і “шалену критику (Міністерства оборони Росії – ред.)”. Це сталося після того, як “воєнкори” розмістили зображення наслідків нещодавніх українських ударів під Севастополем і на Чонгарському мосту.

Така інформація, як припускають деякі джерела, може ” безвідповідально посіяти паніку”.

На думку аналітиків, така суперечка свідчить про те, що питання ударів по Криму є виразно дражливою точкою в провійськовому російському інформаційному просторі.

ISW нагадує, що після удару Сил оборони по Чонгарському мосту 29 липня переважна більшість російських “воєнкорів” зберігала мовчання.

“Вищі ешелони російського військового командування могли давати вказівки “воєнкорам” мовчати про проблеми, в яких можна прямо звинуватити російське військове командування”, – ідеться в огляді.

Експерти вказують і на те, що командувач Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський оголосив про формування двох нових полків ПДВ та відновлення 104-ї дивізії ПДВ до кінця 2023 року.

В огляді прийшли до висновку, що заява Теплінського свідчить про те, що він зберігає свою позицію і публічну підтримку МО Росії після чуток про його арешт, можливо, через його зв’язки з групою “Вагнера”, всередині липня.

Також фахівці звернули увагу на те, що Міністерство оборони Росії офіційно надало зброю і транспортні засоби цивільним особам Бєлгородської і Курської областей 2 серпня.

“Неодноразове виділення додаткових військових ресурсів у Бєлгородську та Курську області свідчить про те, що Кремль дедалі більше занепокоєний продовженням ударів на російському кордоні з Україною”, – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, за повідомленнями, просунулися вперед під Бахмутом 2 серпня.


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