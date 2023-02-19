Кремль не виплачує обіцяні гроші “добровльцям СВО”, – ISW

Кремль продовжує не виконувати фінансові обіцянки добровольчим силам, і це невиконання, ймовірно, матиме згубні наслідки для здатності Росії створювати добровольчі сили в довгостроковій перспективі, оскільки вона прагне професіоналізувати та розширити армію.

Про це йдеться у звіті ISW.

Російським військовим не виплачують обіцяну фінансову компенсацію у багатьох підрозділах, і зазначали, що ця проблема особливо стосується підрозділів Бойового резерву російської армії (БАРС).

Російська бюрократія унеможливлює отримання документів, які підтверджують участь у бойових діях, документів, необхідних для отримання обіцяних платежів, добровольцями, які приєдналися до російських військових зусиль навесні-влітку 2022 року. Один мілблогер зазначив, що російські чиновники мають вирішити ці проблеми найближчим часом, інакше станеться «вибух» невдоволення. Інший мілблогер зазначив, що російський Генштаб має бути покараний за жорстоке поводження з особовим складом БАРС, оскільки діючий резерв був ініціативою російського Генштабу.

Незацікавленість Кремля в оплаті праці добровольчих формувань може знищити будь-які стимули серед росіян підписувати контракти з російським МО під час або після війни через зростаючу недовіру.

В ISW повідомляють, що Кремль виснажить російський державний бюджет на рівні федерації та суб’єктів федерації, якщо він виконає обіцяні платежі та зобов’язання щодо довгострокових виплат.