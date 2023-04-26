Політика

Кремль намагається змінити етнічний склад населення на окупованих територіях

26 Квітня 2023 12:41
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лнр, маляр

Російські окупанти намагаються «вплинути на зміну етнічного складу населення» в окупованих регіонах України, повідомляє радниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, найбільш активні такі заходи в Луганській області.

«Урядом РФ ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення», – заявила Маляр у своєму Telegram-каналі.

При цьому окупаційні адміністрації сприяють таким переселенцям у розміщенні, працевлаштуванні та придбанні житла, додає вона.

«Водночас місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих, які підозрюються в дотриманні проукраїнських позицій, російські окупанти під різноманітними приводами продовжують депортувати до РФ», – стверджує урядовиця.

Маляр називає таку практику спробою знищити національну ідентичність суспільства на окупованих територіях України.

Як повідомив вранці 26 квітня голова Луганської обласної військової адміністрацій Артем Лисогор, окупаційні війська продовжують затримувати жителів окупованої частини області, які мають «відмінні від них погляди, або просто не сподобалися».


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