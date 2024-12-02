Суспільство

Кремль доручив чиновникам формувати «образ перемоги» для населення Росії
2 Грудня 2024 13:56
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війна путін, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У підмосковному управлінському центрі «Сенеж» на семінарі для віце-губернаторів адміністрація правителя РФ обговорила підготовку регіональних чиновників до створення «образу перемоги» для громадян Росії.

Про це пише “Радіо Свобода”.

Кремль вважає, що завершення війни проти України неминуче, і закликає підготувати суспільство до сприйняття результатів як перемоги.

Цільова аудиторія таких наративів – «спокійна більшість», яку планують переконати, що основні цілі війни досягнуто, а окуповані території залишилися під контролем Росії.

Окрім цього, регіональна влада отримала завдання працювати з учасниками війни, забезпечуючи їх реабілітацію та працевлаштування. Це має знизити ризики їхнього залучення до протестів чи злочинної діяльності.


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