Кредит готівкою: чому це вигідно

Коли терміново потрібні гроші – наприклад, на лікування, подорож або придбання техніки – не завжди є можливість позичити. Не всі громадяни мають заощадження, щоб за потреби скористатися ними. Тому в таких випадках оптимальним варіантом стане готівковий кредит. Це вигідна пропозиція від Банку Львів, якою може скористатися будь-хто.

Отримання такої позики передбачає, що клієнту видається потрібна йому сума готівкою у касі банку або перераховується на картку. Він сам вирішує, як користуватися нею – або витратити відразу всю на потреби, або залишити. У Банку Львів кредит надається на дуже простих умовах, для цього не доведеться довго чекати або збирати великий пакет документів.

Умови та процес оформлення кредиту

Позика надається дуже швидко, для її схвалення не потрібно очікувати декілька днів. Перш ніж замовити гроші, варто розрахувати суму щомісячних відсотків за допомогою онлайн-калькулятора. Це робиться просто, і всього за пару хвилин – таким чином можна точно підібрати розмір кредиту в залежності від своїх потреб та фінансової спроможності. Послуга надається усім громадянам України за паспортом.

Кредит можуть отримати також особи, які працюють неофіційно, адже банк не вимагає довідку про доходи як обов’язковий документ. Проте дуже важливим аспектом є наявність позитивної кредитної історії. Вона може бути тільки у клієнта, який раніше брав кредити у фінансових установах та своєчасно закривав їх. Якщо кредитна історія позитивна, вірогідність отримати велику суму позики зростає.

Закривати заборгованість дуже просто, головне – точно дотримуватися встановленого графіку внесення платежів. Згідно з ним достатньо сплачувати мінімальні суми. Якщо з якихось причин неможливо зробити виплату – наприклад, через фінансові проблеми – потрібно звернутися до працівника банку та повідомити йому про це. Менеджер знайде оптимальне рішення, зокрема, можна зменшити суми щомісячних платежів або зробити реструктуризацію боргу.

Які головні переваги кредиту готівкою

Швидке отримання – момент, який оцінить кожен клієнт. Тоді, коли гроші терміново потрібні, не хочеться чекати довго, доки у банку приймуть те чи інше рішення. Важливою перевагою є і можливість отримати кошти без надання великої кількості довідок. Зокрема, можна й не працювати офіційно, головне дотримуватися встановленого графіку мінімальних платежів.

Серед інших переваг пропозиції варто виділити:

можливість отримати суму до 150 тис. у гривні без застави. Максимальний можливий розмір позики визначають індивідуально, він залежить від багатьох факторів;

можливість дострокового погашення без штрафних санкцій. Багатьох цікавить такий варіант, адже хочеться позбутися заборгованості якомога скоріше;

дія кредитного договору до 4 років. За цей час можна користуватися грошима як завгодно, головне вносити щомісячні платежі.

Процес оформлення дуже простий, для цього не потрібно надавати велику кількість документів або доводити цільове використання.

Джерело: Сайт www.banklviv.com