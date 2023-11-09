Країни Євросоюзу розглядають запасний план на випадок блокування допомоги Україні з боку Угорщини — Bloomberg

Країни Євросоюзу розглядають запасний план для надання допомоги Україні в її боротьбі з агресією РФ на випадок, якщо Угорщина накладе вето на поточний пакет допомоги в розмірі 53,4 мільярда доларів, повідомляє Bloomberg.

За словами людей, знайомих із перебігом дискусії, ця пропозиція включатиме національні гарантії з боку держав-членів для залучення фінансування на ринках, якщо Будапешт заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС.

Інших деталей джерела видання не розкрили.

8 листопада комісар ЄС з планування Йоганнес Ган заявив, що Угорщина не зможе заблокувати виділення додаткових коштів Україні, зокрема передбачений бюджетом ЄС пакет у розмірі 53,4 млрд доларів. Він уточнив, що у Єврокомісії є обхідні шляхи, як домогтися затвердження перегляду бюджету без підтримки Угорщини.