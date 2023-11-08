Країни G7 засудили поставки зброї з Північної Кореї  до Росії

Головні дипломати країн «Групи семи» (G7) під час зустрічі в Токіо засудили поставки зброї з Північної Кореї до Росії як такі, що прямо порушують відповідні резолюції Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії.

«Міністри закордонних справ країн G7 рішуче засуджують неодноразові запуски Північною Кореєю балістичних ракет, а також поставки зброї з Північної Кореї до Росії, які прямо порушують відповідні резолюції Ради Безпеки ООН», – ідеться в повідомленні.

Окрему увагу топ-дипломати «Великої сімки» приділили взаємодії з Китаєм, зростання військової активності якого в регіоні викликає все більше занепокоєння у його сусідів.

«Міністри закордонних справ країн «Групи семи» ще раз підтвердили важливість відвертої взаємодії з Китаєм та висловлювання їхньої стурбованості безпосередньо Китаю, а також наголосили на необхідності спільної роботи з Китаєм над глобальними викликами та у сферах спільного інтересу», – зазначається в заяві.

До «Групи семи» входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати, а також Європейський Союз.