Політика

Країни G7 нададуть Україні кредити на суму близько $50 млрд
13 Червня 2024 21:27
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G7, допомога
Cаміт G7, 13 червня 2024 року, Італія / Фото: Getty images

Країни “Великої сімки” зроблять внесок у допомогу Україні у розмірі 50 млрд дол., яку західні держави мають намір компенсувати коштом доходів від заморожених російських активів.

Про це заявила президентка Європейської комісії Уксула фон дер Ляєн.

“Ми використаємо надприбутки від суверенних активів Росії, щоб їх погасити. Це базується на діях ЄС, де ми вже спрямовуємо ці надприбутки на оборону та відбудову України”, – сказала вона.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні також зауважила, що йдеться не про конфіскацію активів, а саме про відсотки, що нараховуються з часом.

“Ви чудово розумієте, що сьогоднішній крок — це фундаментальний політичний крок, який тепер потрібно буде швидко визначити з технічного погляду, вочевидь беручи до уваги рамки, вже ухвалені на рівні ЄС, але це несподіваний результат, яким я особливо пишаюся”, — сказала очільниця італійського уряду.


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