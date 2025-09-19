        Спорт

        Костюк виграла перший матч для України у протистоянні з Італією на Кубку Біллі Джин Кінг

        Федір Олексієв
        19 Вересня 2025 14:11
        Марта Костюк на Кубку Білі Джин Кінг / Фото: REUTERS
        Марта Костюк на Кубку Білі Джин Кінг / Фото: REUTERS

        Марта Костюк вивела збірну України вперед у матчевому протистоянні з Італією в півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

        Українка, яка займає 26-ту позицію у світовому рейтингу WTA, впевнено переграла Елізабетту Коччаретто (№91) у двох сетах — 6:2, 6:3. Матч тривав 1 годину 26 хвилин, повідомляє Укрінформ.

        У другій зустрічі Еліна Світоліна (№13 WTA) зіграє проти восьмої “ракетки” світу Жасмін Паоліні. Також у парному поєдинку можливий вихід на корт сестер Людмили та Надії Кіченок, яким можуть протистояти Сара Еррані та Жасмін Паоліні.

        В іншому півфіналі, що відбудеться 20 вересня, зустрінуться збірні США та Великої Британії.


