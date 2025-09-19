Костюк виграла перший матч для України у протистоянні з Італією на Кубку Біллі Джин Кінг

Марта Костюк вивела збірну України вперед у матчевому протистоянні з Італією в півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Українка, яка займає 26-ту позицію у світовому рейтингу WTA, впевнено переграла Елізабетту Коччаретто (№91) у двох сетах — 6:2, 6:3. Матч тривав 1 годину 26 хвилин, повідомляє Укрінформ.

У другій зустрічі Еліна Світоліна (№13 WTA) зіграє проти восьмої “ракетки” світу Жасмін Паоліні. Також у парному поєдинку можливий вихід на корт сестер Людмили та Надії Кіченок, яким можуть протистояти Сара Еррані та Жасмін Паоліні.

В іншому півфіналі, що відбудеться 20 вересня, зустрінуться збірні США та Великої Британії.