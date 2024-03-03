Спорт

Костюк обіграла 5-ту ракетку світу та вийшла у фінал у Сан-Дієго

3 Березня 2024 11:21
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У ніч на 3 березня українська тенісистка Марта Костюк (№34 WTA) вийшла у фінал хардового турніру WTA 500, який проходить у Сан-Дієго (США).

В 1/2 фіналу Марта здобула перемогу над Джессікою Пегулою зі США, яка у світовому рейтингу посідає 5-ту позицію – 7:6 (7:4), 6:1.

Для Костюк ця перемога стала першою в кар’єрі над представницею топ-5 рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Тепер баланс українки в матчах із суперницями з топ-10 становить 4:16. Причому Марта спочатку програла перші 14 зустрічей, а потім перемогла в чотирьох із шести.

Марта Костюк у фіналі турніру WTA зіграє вдруге в кар’єрі. Минулого року вона виграла титул в Остіні.


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