Костюк обіграла 5-ту ракетку світу та вийшла у фінал у Сан-Дієго

У ніч на 3 березня українська тенісистка Марта Костюк (№34 WTA) вийшла у фінал хардового турніру WTA 500, який проходить у Сан-Дієго (США).

В 1/2 фіналу Марта здобула перемогу над Джессікою Пегулою зі США, яка у світовому рейтингу посідає 5-ту позицію – 7:6 (7:4), 6:1.

Magic under the lights ✨@marta_kostyuk upsets the No.1 seed Pegula 7-6(4), 6-1 and will face Boulter for the San Diego title. #SanDiegoOpen pic.twitter.com/hHs291HpyB