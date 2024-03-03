Костюк обіграла 5-ту ракетку світу та вийшла у фінал у Сан-Дієго

У ніч на 3 березня українська тенісистка Марта Костюк (№34 WTA) вийшла у фінал хардового турніру WTA 500, який проходить у Сан-Дієго (США).

В 1/2 фіналу Марта здобула перемогу над Джессікою Пегулою зі США, яка у світовому рейтингу посідає 5-ту позицію – 7:6 (7:4), 6:1.

Magic under the lights ✨@marta_kostyuk upsets the No.1 seed Pegula 7-6(4), 6-1 and will face Boulter for the San Diego title. #SanDiegoOpen pic.twitter.com/hHs291HpyB — wta (@WTA) March 3, 2024

Для Костюк ця перемога стала першою в кар’єрі над представницею топ-5 рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Тепер баланс українки в матчах із суперницями з топ-10 становить 4:16. Причому Марта спочатку програла перші 14 зустрічей, а потім перемогла в чотирьох із шести.

Марта Костюк у фіналі турніру WTA зіграє вдруге в кар’єрі. Минулого року вона виграла титул в Остіні.