Косово подало заявку на членство в ЄС

Республіка Косово офіційно подала заявку з проханням прийняти її до складу Євросоюзу. Відповідний документ підписали президент Косово Вьоса Османі, прем’єр-міністр Альбін Курті та голова парламенту Глаук Коньюфка у середу, 14 грудня, у Пріштіні.

Експерти зазначають, що для наймолодшої держави Європи це скоріше символічний акт, оскільки можливих термінів прийому в ЄС держави, яка отримала незалежність у 2008 році, навіть не передбачається. Формально Косово має лише “перспективу вступу до Євросоюзу”. Наразі не обговорюється навіть можливість надання Косово статусу кандидата у члени ЄС.

Головною перешкодою для швидкого приєднання Косово до Євросоюзу є те, що його незалежність не визнають п’ять членів ЄС – Іспанія, Румунія, Словаччина, Греція та Кіпр.

У минулому Косово, населене здебільшого етнічними албанцями, входило до складу Югославії, а потім Сербії. На тлі сербських репресій проти цивільного населення Косово НАТО в 1999 році бомбардували Сербію і Чорногорію. Після цього сербські силові структури та органи влади залишили Косово і цей регіон перейшов під управління місії ООН.

У лютому 2008 року парламент Косово в односторонньому порядку проголосив незалежність від Сербії. Понад сто країн визнали Косово як незалежну державу. Їхнього прикладу, однак, не наслідували Україна, Китай, Росія, Сербія та п’ять країн Євросоюзу.

Сербія досі не відмовляється від претензій на Косово. Тим самим вона посилює напруженість у північній частині республіки, що населена переважно сербами.