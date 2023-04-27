Суспільство

Коригуємо фігуру безпечно: розповідаємо про лазерну ліпосакцію

27 Квітня 2023 15:41
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Лазерна ліпосакція — це одна з найпопулярніших методів корекції фігури, який дозволяє видаляти надлишковий жир з різних частин тіла за допомогою лазерної енергії. Це мінімально інвазивна процедура, яка використовується для зменшення об’єму жирових відкладень, вирівнювання контуру тіла та покращення зовнішнього вигляду. Процедура лазерної ліпосакції полягає в тому, що лікар вводить тонкі канюлі з вбудованими в них лазерними волокнами через невеликі розрізи в шкірі. Лазерна енергія розплавляє жирові клітини, які потім відсмоктуються аспіратором. Лазер також стимулює колаген в шкірі, що покращує її тонус та еластичність. Записатися на консультацію до хірурга в клініку Platinum Laser можна за посиланням https://platinumlaser.com.ua

Особливості та переваги лазерної корекції тіла

Лазерна ліпосакція ефективно використовується для видалення надлишкового жиру з різних ділянок тіла: обличчя, живіт, стегна, боки, коліна, сідниці, спина, руки.

Основні переваги лазерної ліпосакції:

  • Менший ризик ушкодження кровоносних судин, нервів та лімфатичних вузлів;
  • Мінімальні крововтрати, оскільки лазерна енергія створює коагуляцію кровоносних судин, зменшуючи ризик кровотечі та синців;
  • Безболісний та швидкий процес відновлення після операції;
  • Можливість видалити жир у важкодоступних місцях;
  • Захист від інфікування.

Цей різновид ліпосакції допомагає швидко, ефективно та безболісно скорегувати фігуру без дієт та фізичних навантажень. Хірурги використовують її як альтернативу традиційній хірургічній ліпосакції, тому що вона менш інвазивна, більш точна та швидка процедурою з меншим періодом відновлення.

Протипоказання для проведення процедури

Лазерна корекція фігури — один за найкращих методів малоінвазивного втручання для випадків, коли на певних ділянках тіла є надлишок жиру, який не може бути знищений за допомогою дієти та фізичних вправ.

Ця процедура має й свої протипоказання:

  1. Вагітність та період лактації.
  2. Серйозні системні захворювання: серцева недостатність, незагоєні рани або виразки, нестабільна гіпертензія, діабет 2 типу тощо.
  3. Шкірні захворювання.
  4. Наявність протезів, кардіостимулятора. 
  5. Ожиріння.
  6. Психічні розлади.
  7. Онкологія.
  8. Серцева, ниркова, печінкова недостатність.

Перед процедурою кожний пацієнт має пройти консультацію лікаря, який обстежує проблемні ділянки тіла, оцінює ризики та переваги ліпосакції, дає рекомендації щодо підготовки. Сама операція триває від 20 хвилин до 2 годин залежно від кількості зон. Пацієнт не потребує перебування в стаціонарі й після процедури відправляється додому. Період реабілітації триває 3 дні, важливо дотримуватися всіх рекомендацій хірурга, щоб корекція фігури принесла бажані результати.


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