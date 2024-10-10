Кримінал

Коригував вогонь по своєму підрозділу: СБУ затримала військового ЗСУ
10 Жовтня 2024 10:33
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зсу, сбу
Затримання зловмисника / СБУ

СБУ затримала військового Збройних Сил України, який корегував ворожий вогонь по військових об’єктах у час найбільшого зосередження там військових..

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 30-річний житель Одеси. Російська спецслужба завербувала його через Telegram-канали, де він шукав швидкий заробіток. 

Спершу він виконав “тестове завдання” ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

Як встановило розслідування, пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО. Окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.

“Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб надалі продовжити коригування вогню”, – повідомили правоохоронці.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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