Суспільство

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в низці областей України

2 Липня 2023 20:38
8
читать на русском →

В Україні в понеділок, крім південно-східних і північно-західних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний (на півдні та сході країни південно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві 3 липня вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

4 липня в Україні вночі без опадів, вдень у східних, західних та центральних областях місцями короткочасні дощі з грозами; на решті територій без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°; на півдні країни вночі 19-24°, вдень 28-33°.

У Києві 4 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Липня 2023 19:11
78

На Сватівському напрямку точаться запеклі бої, ворог рушив вперед – Маляр
2 Липня 2023 17:52
45

Сили оборони поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку
2 Липня 2023 17:10
56

Пишний пропонує скаржитися, якщо обмінка не приймає старі долари
2 Липня 2023 15:00
2 836

На кордоні з Польщею рекордні черги
2 Липня 2023 14:10
154

На скільки зросла вартість пального на АЗС
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
усі думки