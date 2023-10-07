Корнійчук: Технічної можливості евакуювати громадян України з Ізраїлю немає

Технічної можливості евакуювати громадян України з Ізраїлю наразі немає, людям необхідно дотримуватися команд, які надходять від уряду, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

“Технічної можливості у нас евакуювати людей немає. Тому, як сказав раніше президент, і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди повинні перебувати в максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду і чітко їх дотримуватися”, – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Посол зазначив, що надходили звернення від українців з Ізраїлю, а також Палестини, де проживає близько 1 тис. українських громадян, які стоять на консульському обліку. Корнійчук додав, що консули працюють і в Палестині, і в Ізраїлі в цілодобовому режимі.

Як передає Інтерфакс-Україна, посол висловив припущення, що “влада Ізраїлю візьме ситуацію під контроль ближче до вечора”.