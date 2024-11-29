Політика

Конституційний суд Румунії відтермінував рішення про анулювання першого туру президентських виборів
29 Листопада 2024 17:23
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вибори, румунія, суд
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Конституційний суд Румунії переніс ухвалення рішення щодо можливого анулювання результатів першого туру президентських виборів на понеділок, 2 грудня. 

Про це повідомляє Digi24.

Центральна виборча комісія країни заявила, що в разі анулювання результатів Конституційним судом перший тур виборів може бути проведений повторно.

Рішення суду заплановане на наступний день після парламентських виборів у Румунії, які відбудуться в неділю, 1 грудня.

Нагадаємо, що другий тур президентських виборів має пройти 8 грудня.


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