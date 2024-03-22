Політика

Конгресвумен від Республіканської партії подала клопотання про відсторонення Джонсона з посади спікера

22 Березня 2024 19:16
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Майк Джонсон / Getty Images

Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у виданні, після ухвалення законопроєкту про фінансування уряду до 30 вересня Палата представників йде на двотижневі канікули.

Грін виступила проти того, щоб Джонсон дозволив провести в п’ятницю голосування щодо пакету з шести законопроєктів, щоб уникнути часткового закриття уряду, аргументуючи це тим, що в ньому недостатньо уваги приділено питанням безпеки кордонів, серед яких допомога Україні.

Джонсон має призначити голосування щодо відставки протягом двох законодавчих днів після того, як Грін активує своє клопотання.

Для ухвалення пропозиції Грін про відставку Джонсона необхідно, щоб за неї проголосувала більшість членів Палати представників. Якщо всі демократи проголосують за відставку спікера, Грін достатньо буде лише декількох республіканців, аби отримати більшість.

Однак частина демократів Палати представників заявила, що готова проголосувати проти цієї пропозиції, якщо Джонсон погодиться провести голосування щодо ухваленого Сенатом додаткового пакету видатків на безпеку, що включає фінансування України та Ізраїлю.


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