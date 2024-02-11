Конгрес США схвалив продаж Туреччині 40 винищувачів F-16

Американський Конгрес схвалив продаж Туреччині 40 винищувачів F-16, випливає з повідомлення американського посольства в Анкарі в соцмережі X.

Крім цього, досягнуто угоди про модернізацію 79 винищувачів, які вже є на озброєнні Туреччини. “Це великий крок уперед. Флот F-16 Туреччини має вирішальне значення для зміцнення НАТО, забезпечуючи в майбутньому оперативну сумісність між союзниками”, – йдеться в повідомленні посольства.

Туреччина хотіла купити F-16 у США ще з 2021 року. Планується, що після придбання вона виведе з експлуатації старі винищувачі F-4 Phantom.

Уряд Сполучених Штатів дав дозвіл на продаж Туреччині винищувачів F-16 26 січня. Це стало наслідком ратифікації вступу Швеції до НАТО турецьким урядом, що відбулася напередодні. Згідно з протоколом, Держдепартамент поінформував американський Конгрес про заплановану угоду з продажу цього виду озброєнь на суму 23 мільярди доларів. Протягом 15 днів Конгрес міг надіслати до Держдепу свої заперечення, і 11 лютого термін їх подачі закінчився.

Крім того, того ж дня американський уряд також схвалив продаж Греції 40 винищувачів F-35 Lightning II Joint Strike Fighter і відповідне обладнання на суму 8,6 мільярда доларів.

Туреччина понад рік відкладала схвалення членства Швеції в НАТО – нібито через те, що Швеція недостатньо серйозно ставиться до проблем національної безпеки Туреччини, включно з її боротьбою з курдськими бойовиками та іншими групами, які Анкара вбачає загрозою для власної безпеки. Ці затримки розчаровували Вашингтон і більшість союзників по НАТО, які поспішали прийняти в альянс Швецію слідом за Фінляндією після того, як ці скандинавські країни у зв’язку з російським вторгненням в Україну відмовилися від військового нейтралітету.

Єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма, залишається Угорщина. Її прем’єр-міністр Віктор Орбан у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пообіцяв якнайшвидше схвалити прийняття Швеції до НАТО. “Я підтвердив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО”, – написав наприкінці січня Орбан у соцмережі X.

Наступна сесія угорського парламенту розпочнеться тільки 27 лютого. Поки неясно, чи може він зібратися до цього на позачергове засідання.