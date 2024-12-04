Політика

Конгрес США не буде розглядати питання додаткової допомоги Україні до інавгурації Трампа, – спікер Джонсон
4 Грудня 2024 19:11
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сша, трамп
Спікер Палати представників США Майк Джонсон / Фото: AP

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування запит адміністрації президента Джо Байдена про додаткові 24 мільярди доларів на допомогу Україні.

За словами Джонсона, рішення щодо цього має ухвалювати новообраний президент, передає Голос Америки.

“Джо Байдену не належить ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, ми зачекаємо і будемо виконувати вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього”, – зауважив спікер.

Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа планується на 20 січня 2025 року.


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