Конфіскація російських активів вимагатиме рішення всіх країн і воно не буде швидким — спецпредставниця США

Процес конфіскації російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, які мають заморожені кошти РФ у своїх фінансових установах та потребуватиме часу.

Про це заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на конференції, організованій Українським домом у Давосі в рамках першого дня роботи ВЕФ у Давосі, передає “Укрінформ“.

“Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення”, — сказала вона.

За словами Пріцкер, питання конфіскації активів вирішуватимуть всі країни, де з заморожені російські кошти. І це також потребує юридичного підґрунтя.

“Але, на мою думку, вважати, що це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно”, — сказала представниця США.