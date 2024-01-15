Політика

Конфіскація російських активів вимагатиме рішення всіх країн і воно не буде швидким — спецпредставниця США

15 Січня 2024 21:13
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сша

Процес конфіскації російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, які мають заморожені кошти РФ у своїх фінансових установах та потребуватиме часу.

Про це заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на конференції, організованій Українським домом у Давосі в рамках першого дня роботи ВЕФ у Давосі, передає “Укрінформ“.

“Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення”, — сказала вона.

За словами Пріцкер, питання конфіскації активів вирішуватимуть всі країни, де з заморожені російські кошти. І це також потребує юридичного підґрунтя.

“Але, на мою думку, вважати, що це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно”, — сказала представниця США.


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