Комп’ютерна томографія – різновид діагностики, спрямовану виявлення патологічних змін у органах і системах людського організму. Методика грунтується на властивостях рентгенівського випромінювання – комп’ютерна програма обробляє сигнали від апарату, перетворює в тривимірне зображення. На ньому фахівець може чітко візуалізувати різноманітні захворювання.

У Києві та Україні комп’ютерна томографія на високоточному устаткуванні виконується у діагностичних центрах «СДС». Фахівці використовують сучасні томографи з інноваційним програмним забезпеченням, що дає змогу візуалізувати патології на ранніх стадіях розвитку.

Комп’ютерна томографія у «СДС»

Комп’ютерна томографія – ефективна методика, що дозволяє обстежити найрізноманітніші ділянки. Серед популярних застосувань цього методу можна відзначити діагностику головного мозку, судин, хребта, органів грудної клітки, суглобів та багатьох інших структур.

Продуктивним вважається проведення КТ щитовидної залози. Виконання процедури у центрах «СДС» спрямоване на оцінку стану органу, виявлення наступних захворювань:

збільшення шийних лімфатичних вузлів;

ураження доброякісними чи злоякісними пухлинами;

виявлення патологій стравоходу, трахеї, судинної сітки.

При виконанні комп’ютерної томографії щитовидної залози в центрах «СДС» ви отримуєте розгорнуту інформацію про структуру самої залози та тканин, що її оточують. Процедура дає можливість виявляти патологічні стани навіть за безсимптомної течії, що важливо для побудови ефективного лікувального плану.

Діагностичні центри КТ у Києві та Україні.

Щоб отримати якісну комп’ютерну томографію в Україні, звертайтесь до медичних центрів «СДС». Заклади розташовуються у Києві (шість центрів у різних районах), містах Київської області (Фастові, Бучі , Ірпені, Броварах, Березані) та Дрогобичі Львівської області.

Комп’ютерну томографію у Києві та інших українських містах організовано у форматі попереднього запису, що дозволяє виділити чіткий час для відвідування медичного центру у вашому плані. Це дає можливість не гаяти часу на стояння в чергах. Сама процедура проходить швидко та безболісно з отриманням розгорнутого результату.