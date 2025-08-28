Компанія екснардепа-втікача Новинського подає на Україну до суду

Енергетична компанія Enwell Energy, що входить до групи Smart Energy екснардепа-втікача Вадима Новинського, подає позов проти України через припинення газовидобувних ліцензій, які були анульовані після запровадження санкцій проти бізнесмена.

Про це йдеться у заяві компанії.

У Enwell Energy пояснюють, що підставою для позову стали “втручання у реєстрацію прав власності компанії на її дочірні підприємства та активи, заморожування частини активів групи, рейди та обшуки в офісах”. Також у компанії наголосили, що Україна припинила дію ліцензій після введення санкцій проти Новинського.

Enwell Energy вимагає відновити ліцензії та компенсувати збитки за період, коли компанія була позбавлена права на видобуток газу.

Вадим Новинський народився в Росії, у 2012 році отримав українське громадянство. Був депутатом від “Партії регіонів”, очолював фракцію “Опозиційний блок”. Голосував за «диктаторські закони 16 січня» та проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донбасу.

У липні 2022 року парламент припинив його депутатські повноваження. У січні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів проти Новинського санкції.

У 2023 році Новинського помітили у Цюриху, він проводив службу у храмі РПЦ.

У червні 2025 року ДБР оголосило йому підозру у несплаті понад 4 млрд грн податків.