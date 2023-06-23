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Компанія Baykar отримала ліцензію на виробництво безпілотників в Україні

23 Червня 2023 13:46
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Baykar

Як заявив гендиректор Baykar Халюк Байрактар журналістам DefenceNews, виданий турецькою владою ліцензійний дозвіл передбачає повний цикл виробництва двох типів бойових ударних дронів – Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci. Останній є найсучаснішою розробкою турецького ВПК, його серійне виробництво було розпочато у 2022 році.

У компанії розраховують відкрити виробництво в Україні у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить 95,5 млн доларів.

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ “Авіа Венчурс” – очікується, що саме це підприємство від імені компанії Baykar займатиметься будівництвом заводу з виробництва ударних дронів.

У лютому 2022 року було укладено рамкову угоду між урядами України та Туреччини щодо співробітництва в аерокосмічній галузі.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, зроблені в Україні безпілотники будуть оснащені двигунами українського виробництва. Також планується створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління БПЛА Bayraktar різних категорій.


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