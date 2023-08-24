Суспільство

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала ГУР БПЛА Bayraktar ТВ2

24 Серпня 2023 12:03
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байрактар, гур

Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня ГУР МОУ Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2.

Тож висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. 

Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність”, – повідомили у ГУР.


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