Комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025

Комітет з питань бюджету Верховної Ради ухвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання та вніс остаточні правки.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Основні зміни, запропоновані депутатами:

Великобританія надасть Україні кредит на суму 2 млрд доларів (приблизно 90 млрд грн) для покриття військових витрат, зокрема на закупівлю зброї. Ці кошти будуть внесені до спецфонду зовнішніх запозичень і спрямовані на витрати Міноборони.

Залишено 4% податку на доходи фізичних осіб (окрім військового збору) в громадах, що забезпечить 64% загальної частки для місцевих бюджетів. Ці кошти будуть використані для покриття витрат на комунальні послуги та енергоносії. Водночас скасовано субвенцію обласним бюджетам для покриття різниці в тарифах на суму 12,2 млрд грн.

Прифронтові громади отримали право не перераховувати реверсні дотації до державного бюджету, що дасть змогу заощадити 593 млн грн для місцевих потреб.

Укрзалізниці виділено додатково 128 млн грн для співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури.

Національній академії наук надано додатково 277,1 млн грн, зокрема на фінансування досліджень у військовій сфері.

З бюджету виключена можливість політичним партіям купувати військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Скасовано зобов’язання для лікарень зберігати кошти на рахунках у Казначействі.

Інші положення залишилися без змін і будуть затверджені в тому вигляді, в якому їх подавав уряд. Далі проєкт бюджету очікує голосування в другому читанні та ухвалення в цілому.