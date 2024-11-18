Комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025

Комітет з питань бюджету Верховної Ради ухвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання та вніс остаточні правки.
Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.
Основні зміни, запропоновані депутатами:
- Великобританія надасть Україні кредит на суму 2 млрд доларів (приблизно 90 млрд грн) для покриття військових витрат, зокрема на закупівлю зброї. Ці кошти будуть внесені до спецфонду зовнішніх запозичень і спрямовані на витрати Міноборони.
- Залишено 4% податку на доходи фізичних осіб (окрім військового збору) в громадах, що забезпечить 64% загальної частки для місцевих бюджетів. Ці кошти будуть використані для покриття витрат на комунальні послуги та енергоносії. Водночас скасовано субвенцію обласним бюджетам для покриття різниці в тарифах на суму 12,2 млрд грн.
- Прифронтові громади отримали право не перераховувати реверсні дотації до державного бюджету, що дасть змогу заощадити 593 млн грн для місцевих потреб.
- Укрзалізниці виділено додатково 128 млн грн для співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури.
- Національній академії наук надано додатково 277,1 млн грн, зокрема на фінансування досліджень у військовій сфері.
- З бюджету виключена можливість політичним партіям купувати військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Скасовано зобов’язання для лікарень зберігати кошти на рахунках у Казначействі.
Інші положення залишилися без змін і будуть затверджені в тому вигляді, в якому їх подавав уряд. Далі проєкт бюджету очікує голосування в другому читанні та ухвалення в цілому.