Економіка

Комітет Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про підвищення податків в Україні
16 Вересня 2024 13:25
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податок
Ілюстративне фото з відкритих джерел

До повторного першого читання схвалили законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків.

Про це повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

За його словами, текст законопроєкту залишився майже тим самим. Проте до нього також додали пункт про підвищення податку на банки.

“Оскільки до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде “заднім числом” з 1 жовтня. Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному. Голосування у першому читанні вже найближчими днями”, — зазначив нардеп.

Що передбачає законопроєкт:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору розміром 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;

встановлення військового збору для ФОП-платників єдиного податку I, II та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплатні;

встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

щомісячне подання звітності ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків в 2024 році.


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