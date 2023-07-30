Суспільство

Коміку Поперечному було смішно, коли бомбили Ізюм

30 Липня 2023 17:49
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росія

Російський комік Данило Поперечний вирішив «пожартувати» з приводу загибелі людей під час боїв у місті Ізюм, заявивши, що через назву міста не може до них відчувати жалість.

«Коли я чую фразу «три дні йдуть бої за Ізюм, я не так співчуваю цьому. Наче там мурахи борються. Адже там люди гинуть», – заявив Поперечний.

При цьому Поперечний заявляє, що проти вторгнення в Україну та в січні 2023 року оголосив, що через це їде до Лос-Анджелеса.


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