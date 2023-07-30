Коміку Поперечному було смішно, коли бомбили Ізюм

Російський комік Данило Поперечний вирішив «пожартувати» з приводу загибелі людей під час боїв у місті Ізюм, заявивши, що через назву міста не може до них відчувати жалість.

«Коли я чую фразу «три дні йдуть бої за Ізюм, я не так співчуваю цьому. Наче там мурахи борються. Адже там люди гинуть», – заявив Поперечний.

ахахахах смішно, близька 60 людей загинули від авіабомби в цьому будинку, ахаххаха, місто зруйноване на 80%, ахаххахах русня порозкрадала бізнеси і техніку людей, ахахахха, там кладовище людей в лісі і могили буквально в цьому дворі — Юля з патчами (@LeRenardGrande) July 30, 2023

При цьому Поперечний заявляє, що проти вторгнення в Україну та в січні 2023 року оголосив, що через це їде до Лос-Анджелеса.