“Коментарі” направили до “ПриватБанку” запит щодо 6,5 тисяч працівників з бронюванням від мобілізації

«Коментарі» надіслали офіційний запит до АТ КБ «ПриватБанк» стосовно того, чи правда, що 6500 військовозобов’язаних чоловіків, які працюють в цій державній установі, мають бронювання від мобілізації до Збройних Сил України.

Вчора в українських ЗМІ та телеграм-каналах з’явилася інформація з посиланням на блогера Михайла Шнайдера, що у державному «ПриватБанку» працює 6500 чоловіків із бронюванням від мобілізації.

«На тлі посилення мобілізації, коли ТЦК шукає чоловіків вже не тільки на вулиці, а й за місцем роботи, отримав цікаву інсайдерську інформацію про «бронювання» в держструктурах. Наприклад, лише в одному державному «ПриватБанку» працює 6500 чоловіків, які мають «бронь». Це фактично 15 батальйонів по 430 осіб. Маленька армія. У мене два запитання. Перше – невже банківську роботу не можуть виконувати жінки? І друге – чому ТЦК змушують роботодавців по всій країні подавати списки військовозобов’язаних, а державний банк, який має надавати приклад, ховає своїх співробітників від мобілізації?», – написав Михайло Шнайдер у себе в фейсбук.

«Коментарі» просять «ПриватБанк» підтвердити або спростувати викладені факти та відповісти на наступні запитання:

Скільки чоловіків призовного віку працює у АТ КБ «ПриватБанк»? Скільки з них мають бронювання від мобілізації до Збройних Сил України? На якій підставі вони були заброньовані? Чи подали ви списки військовозобов’язаних працівників до Територіальних центрів комплектування?

За Законом України “Про доступ до публічної інформації” розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.