Комбінований удар по енергетиці: Повітряні Сили розповіли про ворожу атаку

Російські окупаційні війська здійснили чергову комбіновану атаку на українську енергетику. Вона розпочалась 12 грудня о 14:00, а закінчилась 13 грудня в 10:30.

Для удару ворог задіяв ракети різних типів та ударні безпілотники, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА.

Збити вдалось:

80 з 86 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/”Калібр”/”Іскандер-К”;

1 з 2 балістичних ракет “Іскандер-М”;

80 з 193 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу. 105 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в РФ, ще один – в Білорусь.

Також росіяни застосували проти Україну:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”;

1 балістичну ракета KN-23,;

1 керовану авіаційна ракета Х-59/Х-69.

“Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16-ті!”, – наголосили військові.

Вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об’єктах енергетики України.