Політика

Командири “Азову” повертаються із Турції додому

8 Липня 2023 16:32
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азов, полонені

П’ять командирів полку “Азов” Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега повертаються в Україну.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.
Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.
Слава Україні!”, – написав Зеленський у соцмережі.

Раніше повідомлялося, що звільнені з російського полону командири до кінця війни перебуватимуть в Туреччині, під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана.


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