Командири “Азову” повертаються із Турції додому

П’ять командирів полку “Азов” Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега повертаються в Україну.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
“Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.
Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.
Слава Україні!”, – написав Зеленський у соцмережі.
Раніше повідомлялося, що звільнені з російського полону командири до кінця війни перебуватимуть в Туреччині, під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана.