Політика

Командири “Азову” повертаються із Турції додому П’ять командирів полку “Азов” Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега повертаються в Україну. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. “Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Слава Україні!”, – написав Зеленський у соцмережі. Раніше повідомлялося, що звільнені з російського полону командири до кінця війни перебуватимуть в Туреччині, під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана.



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