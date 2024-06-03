Кримінал

Командувач тероборони Одещини змушував підлеглих будувати йому маєток − ДБР

3 Червня 2024 12:29
одеса, дбр
Ілюстративне фото / Getty Images

ДБР викрило на Одещині командувача регіонального управління сил територіальної оборони “Південь”, який змушував бійців будувати йому приватний дім.

Про це повідомляє ДБР.

“Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони “Південь”, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок”. 

Зазначається, що посадовець залучив 3 військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Військові понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років ув’язнення. 

Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.


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