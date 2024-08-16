Командувач Повітряних Сил опублікував відео авіаудару по мосту через річку Сейм на Курщині

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук опублікував відео авіаудару по мосту через річку Сейм на Курщині.

“Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника”, – йдеться у дописі для відео.

Раніше фотографії зруйнованого моста публікували російські ЗМІ, а радник т.в.о. губернатора Курської області Роман Альохін заявляв, що українці “реалізують план захоплення ділянки Глушківського району за річкою Сейм”.

Частина Глушковського району зараз фактично відрізана від Курської області. Мова йде про Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще близько 27 населених пунктів.